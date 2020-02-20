Губернатор ХМАО обсудит с жителями региона социальную поддержку семей с детьми

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:20:09+03:00

У каждого югорчанина есть возможность оставить свои вопросы

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Состоится очередная онлайн-конференция с участием губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом стало известно от пресс-службы правительства Югры.

- Уважаемые югорчане, первая тема, которую мы обсудим в 2020 году в формате «Губернатор Онлайн» 27 февраля – все о господдержке семей с детьми, - написала в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» Наталья Комарова.

Будут затронуты основные положения послания президента РФ и новые региональные решения по поддержке семей с детьми. Жители региона узнают обо всех существующих мерах социальной поддержки для семей с детьми.

Отметим, что свои вопросы, видеообращения, предложения можно адресовать губернатору в «Инстаграм». Кроме того, можно оставить обращения в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция конференции будет проходить в этой же группе 27 февраля в 12:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU