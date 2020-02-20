В Ханты-Мансийск прибыли участники «Кубка Югры»

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:05:01+03:00

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В столице ХМАО приземлились самолеты с участниками открытого международного турнира по следж-хоккею «Кубок Югры». По данным пресс-службы «ЮграМегаСпорт» встречали игроков по-сибирски широко: с музыкой, песнями и традиционными угощениями севера.

Сообщается, что турнир проводится уже в шестой раз. Многие из прилетевших спортсменов уже были в Ханты-Мансийске и хорошо знакомы со своими будущими соперниками.

- Ханты-Мансийск очень красивый город, всегда приятно сюда возвращаться. Турнир в Ханты-Мансийске не просто соревнования, а встреча с друзьями и товарищами, с которыми можно поиграть в настоящий хоккей. Мы приезжаем уже много лет подряд, и организация ежегодно на очень высоком уровне, - отметил генеральный менеджер сборной Словакии по следж-хоккею Мирослав Драб.

Напомним, что «Кубок Югры» по следж-хоккею пройдет с 21 по 25 февраля в ледовом дворце окружной столицы. В турнире примет участие пять команд из трех стран: Словакии, Польши и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU