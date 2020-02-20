Югорчане добровольно перевели мошенникам более миллиона рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:55:23+03:00

Доверчивых граждан не становится меньше

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В Югре за минувшие сутки, 19 февраля, произошло 25 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Им предлагали защитить банковский счет, оформить кредит, получить кэшбэк, купить - продать товар интернете, ритуальные услуги, обучение на бирже, а также просто просили одолжить денег.

Так, у 53-летнего жителя поселка Игрим Березовского района злоумышленники похитили более 16 тысяч рублей. Мужчина хотел купить усилитель для наушников на сайте «compgear.ru».

Тем временем жительницы Радужного и Белоярского районов пострадали от действий мошенников при попытке помочь знакомым. Через взломанные аккаунты в соцсети «ВКонтакте» неизвестные от имени знакомых просили денег взаймы. Общий ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Кроме того, 64-летняя вартовчанка получила в посылке песок вместо сапог, купленных на сайте «РООСТ».

Полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU