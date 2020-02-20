У юных югорчан появилась возможность «благословить родные леса»

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:22:57+03:00

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Начался прием заявок на открытый конкурс детских творческих работ «Благословляю Вас, леса!». Об этом сообщила пресс-служба природнадзора Югры.

Известно, что конкурс проводится для создания условий поддержки общественно значимой деятельности школьных лесничеств и экологических объединений. Он также поможет формированию активной гражданской позиции детей и молодежи, развитию интереса к сохранению и приумножению природных богатств ХМАО, и России в целом.

- К участию в конкурсе приглашаются учащиеся школ от 6 до 18 лет, члены школьных лесничеств и экологических объединений, а также руководители детско-юношеских объединений, кружков, клубов эколого-лесохозяйственной направленности Югры, - сообщили организаторы.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU