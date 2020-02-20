2020-02-20T14:41:38+03:00
Происшествия

Молодого жителя Советского района осудят за хранение наркотиков

При досмотре у югорчанина нашли четыре грамма запрещенных веществ
Руслан Савинов
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Молодого жителя Советского района осудят за хранение наркотиков. Фото УМВД ХМАО.Молодого жителя Советского района осудят за хранение наркотиков. Фото УМВД ХМАО.
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Полиция предъявила обвинение 26-летнему жителю Советского района в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Известно, что мужчина незаконно приобрел наркотические вещества для личного потребления и хранил у себя. Их обнаружили и изъяли при досмотре.

Эксперт-криминалист установил, что вещество является наркотиком массой почти четыре грамма. Это является крупным размером.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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