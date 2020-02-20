Югорчанка написала трогательный пост о любви к животным

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:03:07+03:00

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Югорчанка подняла проблему количества брошенных домашних животных в Ханты-Мансийске. Трогательные слова появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Ковчег — общественное движение помощи животным».

- Сколько же в нашем городе брошенных животных. Сколько же их, никому не нужных.. а когда-то они были кому-то нужны. Как можно отпустить их на произвол судьбы? Насколько надо быть таким бессердечным и таким жестоким? Они те же самые дети.. Они беззащитны в этом мире. Что они сделали такого, что можно их так просто выгнать? и после этого спать спокойно. Даже на секунду не подумав, что он голодный, холодный, уставший.. уставший от ежедневного скитания.... А у псевдохозяев не болит душа, - обратилась к жителям региона подписчица паблика.

Добавим, что общественное движение помощи животным Ханты-Мансийска «Ковчег» существует для обращения внимание жителей города на проблемы бездомных животных. Участники также создают единую информационную базу по потерявшимся и найденным животным. В сообществе также указаны координаты для неравнодушных жителей, желающих помочь бездомным животнымю

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ИСТОЧНИК KP.RU