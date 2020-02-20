20 Февр. 2020 2020-02-20T12:41:27+03:00

За убийство двух человек осудят жителя Белоярского района Фото: pixabay.com

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Утверждено обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Белоярского района. По данным региональной прокуратуры, его обвиняют по статьям «Убийство двух лиц», «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное повреждение чужого имущества».

По данным следствия, в конце января 2019 года в лесу в Ямале в ходе ссоры злоумышленник нанес своему знакомому смертельный удар ножом.

Затем в феврале 2019 года в селе Белоярского района мужчина поссорился с хозяином дома и застрелил его из оружия, а затем сжег сотовый телефон погибшего.

Кроме того, установлено, что в августе 2018 года подозреваемый угрожал односельчанину причинением тяжкого вреда здоровью.

Судом заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Югорчанину грозит пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU