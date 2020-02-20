20 Февр. 2020 2020-02-20T12:13:18+03:00

Каждый юный сургутянин сможет сказать: «Я - патриот своего отца». Фото с сайта проекта.

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В Сургуте получил продолжение проект «Я - патриот своего отца». Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Союз отцов Сургута».

- В ленте вы видите какие замечательные отзывы о своих папах пишут дети. Напоминаем, что принять участие в проекте могут и взрослые и вся семья, - сообщили организаторы акции.

Для участия необходимо приложить фотографию с папой и рассказ о нем. Его разместят в группе «Союз отцов Сургута» «ВКонтакте» и на страницах сайта «Сургут - территория ответственного родительства».

- Не забывайте подписывать свою работу. Фото для проекта мы берем одно, а надпись выбираем из вашего рассказа. Это очень интересно и приятно делать. Вы такие молодцы, - прокомментировали организаторы работы участников.

Напомним, что группа «Союз отцов Сургута» создана для готовых поделиться своим временем, опытом, хобби, энергией, идеями и своим надежным плечом для того, чтобы мир вокруг каждого ребенка стал добрее, интереснее, безопаснее.

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ИСТОЧНИК KP.RU