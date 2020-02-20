2020-02-20T12:13:18+03:00
Общество

Каждый юный сургутянин сможет сказать: «Я - патриот своего отца»

Организаторы акции ждут фото с описанием любимых родителей
Руслан Савинов
Поделиться:
Каждый юный сургутянин сможет сказать: «Я - патриот своего отца». Фото с сайта проекта.Каждый юный сургутянин сможет сказать: «Я - патриот своего отца». Фото с сайта проекта.
Изменить размер текста:

В Сургуте получил продолжение проект «Я - патриот своего отца». Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Союз отцов Сургута».

- В ленте вы видите какие замечательные отзывы о своих папах пишут дети. Напоминаем, что принять участие в проекте могут и взрослые и вся семья, - сообщили организаторы акции.

Для участия необходимо приложить фотографию с папой и рассказ о нем. Его разместят в группе «Союз отцов Сургута» «ВКонтакте» и на страницах сайта «Сургут - территория ответственного родительства».

- Не забывайте подписывать свою работу. Фото для проекта мы берем одно, а надпись выбираем из вашего рассказа. Это очень интересно и приятно делать. Вы такие молодцы, - прокомментировали организаторы работы участников.

Напомним, что группа «Союз отцов Сургута» создана для готовых поделиться своим временем, опытом, хобби, энергией, идеями и своим надежным плечом для того, чтобы мир вокруг каждого ребенка стал добрее, интереснее, безопаснее.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За убийство двух человек осудят жителя Белоярского района
Каждый юный сургутянин сможет сказать: «Я - патриот своего отца»
Сургутского омоновца обвинили в превышении полномочий
Алкоголик из Ханты-Мансийского района украл у женщины самодельный алкоголь
«Центр СПИД» в Нижневартовске примет детские игрушки в «Коробку храбрости»
В Югре снизилось количество малолетних преступников
Гиблое дело: в поселении Светлое Березовского района обнаружили нарушения организации похорон
Пенсионерка в Нягани попала в снежную ловушку в собственном доме
На ледовых переправах Югры снизили грузоподъемность
Югорский депутат направился за получением опыта в США
Два человека пострадали в дорожной аварии в Сургутском районе
Бывшего главу Советского района осудили за коррупцию
Кинофестиваль «Дух огня 2020» торжественно откроют 5 марта в Ханты-Мансийске
Страдавший шизофренией сургутянин упал с шестого этажа
В Ханты-Мансийске состоится особенный праздник в День защитника Отечества
Коммунальщики Сургута приготовились к последствиям внезапной оттепели
Сургут останется без управления экологии и природопользования