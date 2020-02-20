2020-02-20T12:04:51+03:00
Происшествия

Сургутского омоновца обвинили в превышении полномочий

Мужчина добивался признательных показаний физической силой
Руслан Савинов
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Сургутского омоновца обвинили в превышении полномочийСургутского омоновца обвинили в превышении полномочийФото: pixabay.com
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Следователи отдела по расследованию особо важных дел следкома ХМАО задержали сотрудника ОМОН по подозрению в превышении должностных полномочий. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

По данным следствия, в сентябре 2019 года в Сургуте омоновец управления Росгвардии Югры ради получения признательных показаний от задержанного применил физическое насилие. Этим он добивался признания от мужчины в совершении коррупционного преступления.

- К настоящему моменту собраны достаточные доказательства виновности омоновца в совершении упомянутого преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК Югры.

Поэтому накануне, 19 февраля, ему предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия.

Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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