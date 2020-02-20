2020-02-20T11:31:50+03:00
Общество

«Центр СПИД» в Нижневартовске примет детские игрушки в «Коробку храбрости»

При сдаче анализов малышей нужно отвлечь от грустных мыслей
Руслан Савинов
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«Центр СПИД» в Нижневартовске примет детские игрушки в «Коробку храбрости»«Центр СПИД» в Нижневартовске примет детские игрушки в «Коробку храбрости»Фото: pixabay.com
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Филиал «Центр СПИД» в Нижневартовске сообщил о приеме в дар детских игрушек. Об этом стало известно от сотрудников медицинского учреждения.

Известно, что в настоящее время в «Центр СПИД» реализуется социальный проект «Коробка храбрости».

- Дети на учете в центре часто сдают анализы крови, и без слез эта процедура проходит редко. Поэтому в процедурном кабинете есть «волшебная коробка». В ней хранятся небольшие подарки, – призы за смелость, - сообщили врачи медучреждения.

Детей можно порадовать дюбыми небольшими игрушками. Особенно малышам нравятся: маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, блокнотики, мелки, мыльные пузыри, карандаши, герои мультфильмов и сказок, пазлы и раскраски

Отметим, что для дарения не подойдут: деревянные, плюшевые, бьющиеся стеклянные и керамические, непрочные, острые игрушки. Кроме того, не принимаются игрушки с большим количеством мелких деталей, детская косметика и заколки.

Игрушки принимаются по адресу: Нижневартовск, улица Спортивная,19, 3 этаж, кабинет №15 и 17. Телефон для справок: 8 (3466) 43-30-30. График работы в будни: с 8:00 до 16:00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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