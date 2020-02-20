В Югре снизилось количество малолетних преступников

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:59:04+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Об итогах сообщила пресс-служба правительства Югры.

По итогам 2019 года отмечено снижение по сравнению с годом ранее количества уголовно-наказуемых деяний, которые совершили несовершеннолетние почти на 29%.

- В профилактической работе не хватает системности, эффективного взаимодействия всех участников: педагогов-психологов, классных руководителей, школьного сообщества, семьи, правоохранителей и общественных организаций, - заметила глава региона.

В то же время Наталья Комарова отметила слаженность работы правоохранительных органов и МЧС в период новогодних и рождественских мероприятий.

- Правоохранительным органам удалось значительно сократить темпы прироста в автономном округе высокотехнологичных преступлений. В среднем по России их прирост составляет порядка 70%, в Югре – 32,9%, - сказала Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU