2020-02-20T10:29:21+03:00
Общество

Гиблое дело: в поселении Светлое Березовского района обнаружили нарушения организации похорон

Для устранения недочетов потребовалось вмешательство прокуратуры
Руслан Савинов
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Гиблое дело: в поселении Светлое Березовского района обнаружили нарушения организации похоронГиблое дело: в поселении Светлое Березовского района обнаружили нарушения организации похоронФото: pixabay.com
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Правоохранители Березовского района выявили нарушения при организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения администрацией поселения Светлый. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в Светлом органы местного самоуправления не приняли меры по созданию специализированной службы похоронного дела. Также они не зарегистрировали право собственности на земельный участок с расположенным на нем действующим кладбищем.

Прокуратура направила в суд иск о возложении обязанности на администрацию надлежащим образом по закону организовать похоронное дело. В настоящее время нарушения устранены. Администрация Светлого создала специализированную службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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