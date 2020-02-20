Гиблое дело: в поселении Светлое Березовского района обнаружили нарушения организации похорон
Правоохранители Березовского района выявили нарушения при организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения администрацией поселения Светлый. Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в Светлом органы местного самоуправления не приняли меры по созданию специализированной службы похоронного дела. Также они не зарегистрировали право собственности на земельный участок с расположенным на нем действующим кладбищем.
Прокуратура направила в суд иск о возложении обязанности на администрацию надлежащим образом по закону организовать похоронное дело. В настоящее время нарушения устранены. Администрация Светлого создала специализированную службу.
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ИСТОЧНИК KP.RU