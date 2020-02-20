2020-02-20T10:13:44+03:00
Происшествия

Пенсионерка в Нягани попала в снежную ловушку в собственном доме

Спасатели оперативно вызволили старушку
Руслан Савинов
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Пенсионерка в Нягани попала в снежную ловушку в собственном домеПенсионерка в Нягани попала в снежную ловушку в собственном домеФото: pixabay.com
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Спасатели Ханты-Мансийского автономного округа сообщили результаты своей работы за минувший день, 19 февраля. Подробности двух инцидентов стали известны от пресс-службы учреждения «Цетроспас - Югория».

Так, спасатели выезжали на улицу Серова в Нягань по срочному сообщению: в собственном доме оказалась заблокирована 73-летняя пенсионерка. Причиной стал внезапный сход снега с крыши.

На месте вызова спасатели лопатами расчистили территорию от снега. Вскоре они обеспечили женщине свободный выход на улицу. Сообщается, что пострадавшая в медицинской помощи не нуждалась.

Тем временем поисковая группа выезжала в район озера в 30 км от Ханты-Мансийска. Туда требовалось доставить сотрудника полиции в избу на место происшествия для эвакуации трупа. В итоге спасатели эвакуировали труп 59-летнего мужчины в морг Ханты-Мансийска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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