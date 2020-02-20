2020-02-20T09:59:08+03:00
Общество

На ледовых переправах Югры снизили грузоподъемность

Причиной изменений стала теплая погода
Руслан Савинов
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На ледовых переправах Югры снизили грузоподъемность. Фото МЧС ХМАО.На ледовых переправах Югры снизили грузоподъемность. Фото МЧС ХМАО.
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На тринадцати действующих ледовых переправах межмуниципального значения в Ханты-Мансийском районе снизили грузоподъемность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ХМАО.

Отныне на ледовых дорогах разрешено движение транспорта грузоподъемностью не более 15 тонн. Как отметили специалисты по безопасности на водных объектах, из-за теплой погоды лед на переправах не намерзает до нужной толщины.

- С целью обеспечения безопасности населения принимаются решения о снижении грузоподъемности зимних дорог и ледовых переправ. По этим же причинам была снижена грузоподъемность переправ в Нижневартовском, Октябрьском и Кондинском районах, - сообщили специалисты МЧС.

В данный момент переправы функционируют в штатном режиме: проводятся замеры толщины льда и ежедневный контроль за их состоянием.

- При передвижении через ледовые переправы необходимо соблюдать требования всех информационных и дорожных знаков, - напомнили инспекторы по маломерным судам МЧС Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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