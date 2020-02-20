2020-02-20T09:48:20+03:00
Общество

Югорский депутат направился за получением опыта в США

Парламентарий узнает многое о технопарках и индустриальных парках
Руслан Савинов
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Югорский депутат направился за получением опыта в СШАЮгорский депутат направился за получением опыта в СШАФото: pixabay.com
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Депутат думы ХМАО Ринат Айсин вошел в состав делегации программы профессионального обмена в США «Открытый мир». Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» прямиком из Вашингтона.

Как отметил парламентарий, по рекомендации главы ХМАО Натальи Комаровой он присоединился к программе «Открытый мир». Программа позволяет совершать краткосрочные профессиональные визиты в США для участников из России и других стран.

- Целью «Открытого мира» являются встречи со американскими коллегами и обмен опытом и идеями по наиболее важным для обеих сторон вопросам. Мы планируем посетить 2 города. Программа очень насыщена встречами и поездками, - написал Ринат Айсин.

Известно, что в Вашингтоне у него состоится встреча с сенаторами и конгрессменами. Затем в Денвере в штате Колорадо он посетит местные предприятия, технопарки, а также индустриальные парки.

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Ринат Айсин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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