20 Февр. 2020 2020-02-20T09:19:21+03:00

Два человека пострадали в дорожной аварии в Сургутском районе Фото: pixabay.com

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На территории Югры за минувшие сутки, 19 февраля, четыре человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции ХМАО.

Так, в 18:10 в Лянторе Сургутского района 55-летний мужчина за рулем автомобиля «Мазда» двигался по улице Кольцевая в сторону улицы Дружбы Народов.

По предварительным данным, он поворачивал налево и не уступил дорогу. Это привело к столкновению с автомобилем «Киа Рио» под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии два пассажира «Киа» получили травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники госавтоинспекции задержали восемь водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности.

- Выбирайте скорость, учитывая погоду и дорожные условия, а также состояние проезжей части, - напомнили водителям в ГИБДД Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU