2020-02-20T09:05:54+03:00
Происшествия

Бывшего главу Советского района осудили за коррупцию

Мужчина отделался условным сроком
Руслан Савинов
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Бывшего главу Советского района осудили за коррупциюБывшего главу Советского района осудили за коррупциюФото: pixabay.com
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Cуд вынес обвинение в отношении бывшего главы Советского района. По данным региональной прокуратуры, мужчину признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное вмешательство в деятельность .hлица, если эти деяния совершены с использованием служебного положения».

Судом установлено, что с ноября 2012 по март 2015 года глава Советского района воспользовался служебным положением. Угрозами и уговорами он принудил гендиректора «Отделстрой, который выступал подрядчиком в рамках муниципального контракта, заключить фиктивные договоры при строительстве городского стадиона.

На счета фирм-однодневок было перечислено более 33 миллионов рублей. В последствии коррупционер вынудил гендиректора расторгнуть контракт на строительство жилого дома и заключить его с другим подрядчиком.

Осужденному назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Его также лишили права занимать должности в госорганах и учреждениях, а также в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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