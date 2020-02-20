Кинофестиваль «Дух огня 2020» торжественно откроют 5 марта в Ханты-Мансийске

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители комиссии фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня 2020» подробно рассказали о новинках фестиваля. Известно, что впервые в состав жюри конкурса вошли молодые режиссеры. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

- Это представители нового поколения. Фестиваль растет, развивается, предлагает новое. Впервые в этом году будут представлены фильмы виртуальной реальности и новые сериалы, которые еще создаются и пока не вышли на экраны. У жителей Югры, тех, кто станет участником кинофестиваля, появится возможность увидеть первые серии, - отметила вице-президент фестиваля Мария Зверева.

По мнению председателя отборочной комиссии «Духа огня» Бориса Нелепо, особого внимания заслуживает новая картина итальянского режиссера Маттео Гарроне «Пиноккио». Известно, что показ станет официальной российской премьерой фильма.

Добавим, что XVIII кинофестиваль «Дух огня» пройдет с 5 по 9 марта 2020 года. Его тема в этом году «Пусть всегда будет…». В программе фестиваля – работы молодых режиссеров из 25 стран. Мотив конкурсной программы – взгляд и осмысление XX века.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU