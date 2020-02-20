2020-02-20T08:44:54+03:00
Происшествия

Страдавший шизофренией сургутянин упал с шестого этажа

Молодой человек погиб
Руслан Савинов
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Страдавший шизофренией сургутянин выпрыгнул с шестого этажаСтрадавший шизофренией сургутянин выпрыгнул с шестого этажаФото: pixabay.com
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Трагический инцидент произошел накануне, 29 февраля, в Сургуте: молодой человек, имевший диагноз шизошрения, спрыгнул с шестого этажа. Подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

- Из окна шестого этажа дома 8 на улице Свободы выпал 29-летний сургутянин. От полученных травм парень скончался на месте. Молодой человек страдал шизофренией. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили источники паблика.

Добавим, что шизофренические расстройства, по данным врачей, отличаются характерными расстройствами мышления и восприятия. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации и параноидный бред.

Напомним о случае, который закончился благополучно. «Кошка с девятью жизнями» - именно так можно назвать жительницу Излучинска. Тогда девушка упала с девятого этажа, встала и пошла дальше.

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Молодой человек страдал шизофренией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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