20 Февр. 2020 2020-02-20T08:24:56+03:00

Сургут останется без управления экологии и природопользования Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Администрации Сургута приняла решение упразднить управление экологии и природопользования. Об этом решении стало известно от пресс-службы администрации города.

По данным ведомства, теперь обязанности этого управления полностью перейдут департаменту городского хозяйства.

- Решение о реорганизации и оптимизации управления природопользования и экологии поддержали накануне депутаты городской думы и общественники. Оптимизируют структуру для экономии бюджетных средств и ускорения работы между департаментами администрации, - пояснили в администрации Сургута.

По прогнозам экспертов, реорганизация позволит городу ежегодно экономить по полмиллиона рублей. Кроме того, в целом оптимизация ведомства обойдется бюджету Сургута в сумму около четырех миллионов рублей.

Известно, что эти средства потратят на компенсации сотрудникам при срочном расторжении трудовых договоров с ними. Добавим, что итоговое голосование за реорганизацию управления состоится сегодня, 20 февраля.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU