Сургут останется без управления экологии и природопользования
Администрации Сургута приняла решение упразднить управление экологии и природопользования. Об этом решении стало известно от пресс-службы администрации города.
По данным ведомства, теперь обязанности этого управления полностью перейдут департаменту городского хозяйства.
- Решение о реорганизации и оптимизации управления природопользования и экологии поддержали накануне депутаты городской думы и общественники. Оптимизируют структуру для экономии бюджетных средств и ускорения работы между департаментами администрации, - пояснили в администрации Сургута.
По прогнозам экспертов, реорганизация позволит городу ежегодно экономить по полмиллиона рублей. Кроме того, в целом оптимизация ведомства обойдется бюджету Сургута в сумму около четырех миллионов рублей.
Известно, что эти средства потратят на компенсации сотрудникам при срочном расторжении трудовых договоров с ними. Добавим, что итоговое голосование за реорганизацию управления состоится сегодня, 20 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU