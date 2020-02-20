2020-02-20T08:24:56+03:00
Общество

Сургут останется без управления экологии и природопользования

Полномочия перейдут департаменту городского хозяйства
Руслан Савинов
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Сургут останется без управления экологии и природопользованияСургут останется без управления экологии и природопользованияФото: pixabay.com
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Администрации Сургута приняла решение упразднить управление экологии и природопользования. Об этом решении стало известно от пресс-службы администрации города.

По данным ведомства, теперь обязанности этого управления полностью перейдут департаменту городского хозяйства.

- Решение о реорганизации и оптимизации управления природопользования и экологии поддержали накануне депутаты городской думы и общественники. Оптимизируют структуру для экономии бюджетных средств и ускорения работы между департаментами администрации, - пояснили в администрации Сургута.

По прогнозам экспертов, реорганизация позволит городу ежегодно экономить по полмиллиона рублей. Кроме того, в целом оптимизация ведомства обойдется бюджету Сургута в сумму около четырех миллионов рублей.

Известно, что эти средства потратят на компенсации сотрудникам при срочном расторжении трудовых договоров с ними. Добавим, что итоговое голосование за реорганизацию управления состоится сегодня, 20 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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