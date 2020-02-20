Коммунальщики Сургута приготовились к последствиям внезапной оттепели

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:29:52+03:00

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Сургутские коммунальщики проводят внеплановые уборки придомовых территорий. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

Отметим, что изменения в их графики внесла внезапно начавшаяся оттепель. Все управляющие компании в усиленном режиме проводят патрульные очистки дворов. Также они вывозят оставшиеся после уборки валы снега.

- Ситуация находится на контроле у департамента городского хозяйства. Для более оперативного взаимодействия с управляющими компаниями сотрудники департамента создали общий чат в одном из популярных мессенждеров. А также попросили УК пересмотреть свой подход к информированию жителей об уборке дворов, - сообщили в администрации города.

Добавим, что УК будут указывать в объявлениях не только дату уборки, но и дату вывоза снега. Кроме того, они станут активнее общаться с сургутянами в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU