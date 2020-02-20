20 Февр. 2020 2020-02-20T08:26:26+03:00

В Ханты-Мансийске состоится особенный праздник в День защитника Отечества. Фото администрации города.

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Культурно-досуговый центр «Октябрь» в Ханты-Мансийске приглашает на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- День защитника Отечества 23 февраля – праздник, ставший символом верности присяге и беззаветной любви к Родине. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, кто отдал свои жизни во имя мира, свободы и добра, а также тем, кто сегодня с честью и достоинством выполняет свой гражданский долг, защищая свою Отчизну, - сообщили организаторы мероприятия.

Отметим, что 23 февраля в 12:00 у мемориала Славы парка Победы состоится памятно-мемориальное мероприятие, которое посвящено Дню защитника Отечества.

Затем в 13:00 в большом концертном зале центра «Октябрь» состоится показ театрализованного концерта «Письма, опаленные войной». В его основу легли архивные письма хантымансийцев, написанные в период Великой Отечественной войны. Вход для всех желающих свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU