Ледовые городки Ханты-Мансийска снесли под покровом ночи

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:23:46+03:00

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На центральной площади Ханты-Мансийска и в Самарово с вечера 19 февраля начался снос ледовых городков. Об этом сообщила администрация города.

- Решение о сносе городков принято, чтобы обезопасить граждан, - пояснили чиновники.

Отметим, что теплая погода стоит в Ханты-Мансийске уже вторые сутки. Сегодня в четверг, 20 февраля, синоптики также прогнозируют плюсовую температуру.

Все ледовые городки за это время начали подтаивать и терять свою устойчивость. Стыки между ледяными глыбами разрушились.

Напомним, что ледовые городки Ханты-Мансийска были тематическими. Так: в Самарово в декабре построили «Шахматное королевство», а на центральной площади - достопримечательности разных стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU