Полиция Сургута задержала подозреваемого, изрезавшего таксиста

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:22:28+03:00

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Полицейские Сургута получили сообщение о нанесении ножевого ранения 30-летнему гражданину. Как сообщили в УМВД ХМАО, пострадавший пояснил, что неизвестный в ходе конфликта нанес ему несколько ударов ножом и скрылся. Благодаря оперативникам в течение десяти минут подозреваемый был задержан.

Им оказался 24-летний молодой человек. Как выяснили полицейские, подозреваемый нашел попутный автомобиль, чтобы доехать из Нижневартовска в Сургут. Задержанный предупредил водителя, что у него нет с собой наличных. Но по приезду он пообещал перевести деньги на банковскую карту.

После того, как водитель высадил пассажиров в Сургуте на территории АЗС на улице Генерала Иванова, он обратился к 24-летнему молодому человеку и попросил оплатить проезд.

- Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате чего пассажир достал нож и нанес несколько ударов таксисту. 40-летний мужчина получил телесные повреждения в виде колото-резаных ран, - пояснили полицейские Сургута.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU