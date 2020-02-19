Югорского всадника номинировали на всероссийскую премию

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:58:41+03:00

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Всадник из Ханты-Мансийска Глеб Тагиров стал номинантом на премию FKSR Awards 2019. Как отметили в пресс-службе конно-спортивного клуба «Мустанг», это ежегодная премия, учрежденная федерацией конного спорта России для награждения лучших представителей конного спорта по итогам года.

Известно, что югорчанин вступил в борьбу за престижную награду благодаря успехам в спортивной карьере. Напомним, Глеб является победителем первенства России 2018, трижды участником первенства Европы, победителем и призером огромного количества международных и национальных соревнований.

На портале премии, отмечается, что, несмотря на наличие у Глеба всего одного коня для выступлений, он всегда показывает стабильные и отличные результаты.

- Он безумно целеустремленный и трудолюбивый. Очень уважительно и почтенно относится к своему коню Адонису и ко всем лошадям и животным. Очень ответственный и самостоятельный, - сообщили в клубе «Мустанг».

Проголосовать за югорчанина можно по ссылке. Для этого достаточно поставить лайк под записью о всаднике.

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ИСТОЧНИК KP.RU