Югорского всадника номинировали на всероссийскую премию
Всадник из Ханты-Мансийска Глеб Тагиров стал номинантом на премию FKSR Awards 2019. Как отметили в пресс-службе конно-спортивного клуба «Мустанг», это ежегодная премия, учрежденная федерацией конного спорта России для награждения лучших представителей конного спорта по итогам года.
Известно, что югорчанин вступил в борьбу за престижную награду благодаря успехам в спортивной карьере. Напомним, Глеб является победителем первенства России 2018, трижды участником первенства Европы, победителем и призером огромного количества международных и национальных соревнований.
На портале премии, отмечается, что, несмотря на наличие у Глеба всего одного коня для выступлений, он всегда показывает стабильные и отличные результаты.
- Он безумно целеустремленный и трудолюбивый. Очень уважительно и почтенно относится к своему коню Адонису и ко всем лошадям и животным. Очень ответственный и самостоятельный, - сообщили в клубе «Мустанг».
Проголосовать за югорчанина можно по ссылке. Для этого достаточно поставить лайк под записью о всаднике.
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ИСТОЧНИК KP.RU