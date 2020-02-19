В больнице Сургута прошли открытые занятия «Школы заботы»

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:45:32+03:00

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В занятии «Школы заботы» в больничных комплексах Сургута приняли участие сестры милосердия, занимающиеся волонтерской деятельностью. Подробности сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

- Психологами взрослого диспансерного отделения был подготовлен расширенный блок занятия, охватывающий теоретическую и практическую часть программы. Сами занятия направлены на повышения качества общения болеющего с близкими, - сообщили организаторы мероприятия.

Известно, что курс занятий рассчитан на два месяца. Теперь ближайший поток будет запущен 7 апреля 2020 года.

Занятия включают в себя информационный и психологический блок. Они проходят под руководством медицинских психологов, врача психиатра и специалиста по социальной работе.

Напомним, что с февраля 2020 года во взрослом диспансерном отделении сургутской психоневрологической больницы начала работу «Школа заботы». Она рассчитана для родственников пациентов, перенесших инсульт и страдающих деменцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU