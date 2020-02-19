2020-02-19T15:26:08+03:00
Общество

«Сад Памяти» из трех тысяч саженцев появится в Сургутском районе

Акция пройдет в мае 2020 года
Руслан Савинов
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«Сад Памяти» из трех тысяч саженцев появится в Сургутском районе. Фото администрации района.«Сад Памяти» из трех тысяч саженцев появится в Сургутском районе. Фото администрации района.
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В мае 2020 года Сургутский район присоединится к акции «Сад Памяти» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Отмечается, что в каждом из тринадцати поселений района высадят свою «Аллею памяти». Озеленение затронет парки, скверы и общественные пространства. Всего в рамках акции высадят почти три тысячи саженцев.

- Мы приобретем кустарники, а потом передадим в поселения. На эти цели запланировано порядка 1,5 млн рублей. К весне наши населенные пункты определятся с расположением будущих аллей, а с мая по июнь мы высадим саженцы, – сообщила заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Добавим, что в Сургутском районе уделяется особое внимание вопросам экологии. Ежегодно в поселениях высаживаются тысячи кустарников и деревьев. Например, только в 2019 году населенные пункты при поддержке администрации района пополнились на 11,5 тысяч деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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