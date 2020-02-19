2020-02-19T15:10:37+03:00
Общество

Школьников младших классов Нижневартовска полностью обеспечат бесплатным питанием

С 1 сентября обновленное меню появится в школьных столовых
Руслан Савинов
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Школьников младших классов Нижневартовска полностью обеспечат бесплатным питаниемШкольников младших классов Нижневартовска полностью обеспечат бесплатным питаниемФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с главой Нижневартовска Василием Тихоновым и председателем думы города Максимом Клецем. По данным правительства ХМАО, одним из вопросов обсуждения стало обеспечение детей с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием.

- В настоящее время уделяется особое внимание вопросу модернизации оборудования в школьных столовых. В прошлом году работу уже начали, направили на это почти 18 миллионов рублей. У нас практически 30 процентов учеников сейчас питаются бесплатно. Технологически мы полностью готовы перейти на бесплатное питание с 1 сентября. Средства на это заложены в бюджете, - акцентировал внимание Василий Тихонов.

Глава региона напомнила, что правительство округа приняло решение с 2020 года предоставлять возможность организации диетического питания для детей с особенностями здоровья:

- Прошу учесть это новшество при формировании меню, - подчеркнула губернатор Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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