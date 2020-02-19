Синоптики ХМАО спрогнозировали неблагоприятную погоду на 20 февраля
На территории ХМАО 20 февраля в четверг местами ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические погодные явления. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, произойдет налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, а на дорогах гололедица.
В связи с этим возрастает вероятность: обрывов линий связи, аварий в сфере ЖКХ и увеличение ДТП. Автоинспекторы ХМАО просят воздержаться от междугородних поездок на автотранспорте.
- Если поездку на автомобиле отложить нельзя, необходимо заправить полный бак, зарядить сотовый телефон, пополнить баланс на нем. Кроме того автомобиль должен быть укомплектован лопатой и тросом. При движении на автомобиле соблюдать скоростной режим, - рассказали в ГИБДД Югры.
Напоминаем телефоны вызова служб экстренного реагирования: МЧС – 101, 3-45-28, полиция – 102, 22966, скорая помощь – 103, 20303, газовая служба — 104 и единый телефон вызова служб экстренного реагирования 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU