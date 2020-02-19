2020-02-19T14:36:09+03:00
Общество

Два миллиона рублей штрафов взыскали за продажу алкоголя детям в Нефтеюганске

Статистические данные охватывают 2019 год
Руслан Савинов
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Два миллиона рублей штрафов взыскали за продажу алкоголя детям в НефтеюганскеДва миллиона рублей штрафов взыскали за продажу алкоголя детям в НефтеюганскеФото: pixabay.com
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В 2019 году в Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и Пыть-Яхе к административной ответственности по статье «Реализация алкоголя несовершеннолетним» привлекли 34 лица. Подробности сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

Сообщается, что было выписано штрафов на общую сумму почти два миллиона рублей. Ведь продавец, согласно законодательству, всегда должен попросить паспорт, если у него возникли сомнения, что покупатель достиг совершеннолетия.

Однако из-за рассеянности или халатности продавца алкоголь иногда оказывается в руках у детей. За это нарушение продавцу грозит взыскание от 30 до 50 тысяч рублей, должностному лицу от 100 до 200 тысяч рублей, юридическому лицу от 300 до 500 тысяч рублей.

Добавим, что при неоднократном нарушении указанного закона можно лишиться лицензии и попасть под уголовное преследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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