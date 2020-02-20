2020-02-20T06:08:43+03:00
Общество

Погода в Югре 20 февраля: потепление продолжится

Температура днем не опустится ниже -2 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 20 февраля: потепление продолжитсяПогода в Югре 20 февраля: потепление продолжитсяФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 20 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, -4 градуса, днем +3, -2 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +2 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -1 градуса.

На Руси этот день называли день Луки. Полуденный ветер обещал урожай яровых. А вот редкое природное явление, зимний гром, в этот день считался дурным знаком. Это означало, что сенокос будет плохим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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