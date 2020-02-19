2020-02-19T14:03:55+03:00
Общество

Работники предприятия в Урае добилась выплаты двух миллионов рублей долгов по зарплате

Не обошлось без вмешательства прокуратуры
Руслан Савинов
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Работники предприятия в Урае добилась выплаты двух миллионов рублей долгов по зарплатеРаботники предприятия в Урае добилась выплаты двух миллионов рублей долгов по зарплатеФото: pixabay.com
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Правоохранители Урая проверили проверку по коллективному обращению работников АО «Дорожник». Итоги сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что 42 работникам организации своевременно не выплачивали заработную плату за ноябрь и первую половину декабря 2019 года. Это грубейшее нарушение требований трудового кодекса Российской Федерации Образовалась задолженность в размере более двух миллионов рублей.

По этой причине прокуратура внесла руководству предприятия представление с требованием устранить нарушения. В отношении должностного лица возбудили дела об административном правонарушении по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы, осуществляемой в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

В итоге должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, а юридическому лицу –в размере 30 тысяч рублей. Но главное, в результате вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками АО «Дорожник» полностью погашена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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