Врачи Нягани спасли жизнь сотому пациенту с аневризмой брюшной аорты

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:00:15+03:00

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Сосудистые хирурги няганской окружной больницы совместно с рентгенхирургами прооперировали сотого пациента с аневризмой брюшной аорты. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

- Операция позволяет избежать большой кровопотери, как при открытых вмешательствах. Уже на следующий день после операции больной ходит, а на 3 или 4-й день выписывается из стационара. При этом послеоперационные осложнения и смертность сведена к минимуму, и все пациенты уже через несколько дней возвращаются к своей привычной жизни, - рассказали в депздраве ХМАО.

Отметим, что осваивать подобные операции в отделении сосудистой хирургии окружной больницы начали в 2009 году. Сегодня врачам Нягани помогают и коллеги из других городов, Ханты-Мансийска или Сургута, где тоже освоили данную методику.

Всего выполняется по 20 подобных операций в год:

- Это наибольший опыт в округе и один из ведущих показателей в России. К нам приезжают пациенты со всего округа, - поделился хирург Игорь Панов.

Всего в России ежегодно оперируется около трехсот аневризм аорты

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ИСТОЧНИК KP.RU