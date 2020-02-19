2020-02-19T13:27:53+03:00
Общество

Стражи порядка Белоярского нашли охранников с фальшивыми документами

Руководитель организации оштрафован
Руслан Савинов
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Стражи порядка Белоярского нашли охранников с фальшивыми документами. Фото прокуратуры ХМАО.Стражи порядка Белоярского нашли охранников с фальшивыми документами. Фото прокуратуры ХМАО.
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Правоохранители Белоярского провели проверку исполнения частной охранной организацией законодательства. По данным прокуратуры ХМАО, проверка выявила некомпетентных должностных лиц.

Установлено, что у ряда охранников имелись удостоверения и медицинские книжки без прохождения соответствующей учебы и сдачи экзамена. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административными исками о признании документов недействительными.

Суд удовлетворил требования прокурора полностью. Кроме того, в адрес руководителя внесли представление об устранении нарушений закона.

Также в отношении должностного лица возбудили дела об административном правонарушении по статье «Осуществление коммерческой организацией деятельности с нарушением лицензионных требований». Руководитель заплатил штраф в общем размере 33 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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