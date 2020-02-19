Стражи порядка Белоярского нашли охранников с фальшивыми документами
Правоохранители Белоярского провели проверку исполнения частной охранной организацией законодательства. По данным прокуратуры ХМАО, проверка выявила некомпетентных должностных лиц.
Установлено, что у ряда охранников имелись удостоверения и медицинские книжки без прохождения соответствующей учебы и сдачи экзамена. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с административными исками о признании документов недействительными.
Суд удовлетворил требования прокурора полностью. Кроме того, в адрес руководителя внесли представление об устранении нарушений закона.
Также в отношении должностного лица возбудили дела об административном правонарушении по статье «Осуществление коммерческой организацией деятельности с нарушением лицензионных требований». Руководитель заплатил штраф в общем размере 33 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU