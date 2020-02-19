В Ханты-Мансийске поспорят о «Черном квадрате» Малевича

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:10:41+03:00

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На арт-площадке театра кукол в Ханты-Мансийске по адресу улица Мира, 15 состоится вечер-дискуссия «Чёрный квадрат» 1 марта в 17:00. По словам организаторов, мероприятие посвящено феномену знаковой картины ХХ века и в целом авангардному искусству России начала ХХ века. Возрастной ценз участников 12+.

- Споры вокруг картины не утихают по сей день. Шедевр ли это или я тоже так могу? Философия искусства или бессмысленный эпатаж?, - вопрошают организаторы встречи.

Приглашаются все неравнодушные к искусству, живописи, театру, спорам. Запись и бронирование билетов по телефону: 32-03-16 или в социальной сети «ВКонакте».

Напомним, что «Чёрный супрематический квадрат» Казимир Малевич написал в 1915 году для футуристической выставки «0,10». Это одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в мире. Немногие знают, в последующие 15 лет художник создаст еще несколько «чёрных квадратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU