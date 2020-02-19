2020-02-19T12:54:53+03:00
Общество

За пять лет в ХМАО модернизируют девять водоочистных сооружений

Парламентарии ХМАО утвердили план мер
Руслан Савинов
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За пять лет в ХМАО модернизируют девять водоочистных сооруженийЗа пять лет в ХМАО модернизируют девять водоочистных сооруженийФото: pixabay.com
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Доля югорчан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на сегодняшний день составляет почти 72%. Такие данные приводит пресс-служба думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Известно, что в ХМАО принят план мероприятий по реконструкции девяти водоочистных сооружений:

- Уже к концу 2020 года ожидается завершить переоборудование водоочистных сооружений в городах: Пыть-Ях, Лянтор, Нефтеюганске и Белоярском, а также в поселках городского типа Пойковский в Нефтеюганском районе и Приобье в Октябрьском районе, - сообщил депутат думы Югры Сергей Великий.

Кроме того, до 2023 года будет проведена реконструкция водоочистных станций городского поселения Федоровский в Сургутском районе, а до 2024 года завершится второй этап реконструкции в Нягани. Все эти меры позволят значительно улучшить качество воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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