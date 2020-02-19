Фальшивые деньги обнаружили в банке Сургута

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:31:17+03:00

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В Югре за прошедшие сутки, 18 февраля, случилось 47 преступлений. По информации пресс-службы УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, из них раскрыто 25: мошенничество, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и пять краж.

Так, в Радужном 28-летняя подозреваемая в девятом микрорайоне похитила сотовый телефон у женщины. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленницу поместили под подписку о невыезде.

Тем временем в Сургуте обнаружили и изъяли билет банка России номиналом в пять тысяч рублей с явными признаками подделки. Экспертиза установила, что купюра изготовлена не производством гознака. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что в Югре накануне раскрыли пять ранее зарегистрированных преступлений и выявили более 3800 правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU