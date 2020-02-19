2020-02-19T12:08:05+03:00
Общество

Новый мост соединил две части поселка Шеркалы в Октябрьском районе

Прилежащая местность получит теперь мощный импульс к развитию
Руслан Савинов
Поделиться:
Новый мост соединил две части поселка Шеркалы в Октябрьском районе. Фото думы ХМАО.Новый мост соединил две части поселка Шеркалы в Октябрьском районе. Фото думы ХМАО.
Изменить размер текста:

На дорожной карте Октябрьского района появился новый мост. По информации пресс-службы думы ХМАО, объект приняли в эксплуатацию в селе Шеркалы и уже назвали главной магистралью.

Мост соединил две части поселения, которые разделены рекой Курко-Сойм. В будущем трасса даст возможность осваивать участки с полезными ископаемыми. Также появилась возможность активнее вести жилищную застройку и разрабатывать турмаршруты.

- Для четырёхсот человек мост – дорога жизни. Река Курко-Сойм впадает в Обь и делит Шеркалы пополам. Много лет жители правого берега летом и в распутицу были отрезаны от центра посёлка. Выручали лодки, пешеходный мост. По нему дети ходили в школу, бригады скорой помощи больных переносили на руках, - рассказали представители региональной думы.

Добавим, что стоимость строительства объекта – 275 миллионов рублей. Его длина вместе с подъездными путями составила около километра.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24