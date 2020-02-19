Новый мост соединил две части поселка Шеркалы в Октябрьском районе

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:08:05+03:00

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На дорожной карте Октябрьского района появился новый мост. По информации пресс-службы думы ХМАО, объект приняли в эксплуатацию в селе Шеркалы и уже назвали главной магистралью.

Мост соединил две части поселения, которые разделены рекой Курко-Сойм. В будущем трасса даст возможность осваивать участки с полезными ископаемыми. Также появилась возможность активнее вести жилищную застройку и разрабатывать турмаршруты.

- Для четырёхсот человек мост – дорога жизни. Река Курко-Сойм впадает в Обь и делит Шеркалы пополам. Много лет жители правого берега летом и в распутицу были отрезаны от центра посёлка. Выручали лодки, пешеходный мост. По нему дети ходили в школу, бригады скорой помощи больных переносили на руках, - рассказали представители региональной думы.

Добавим, что стоимость строительства объекта – 275 миллионов рублей. Его длина вместе с подъездными путями составила около километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU