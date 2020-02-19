Родители югорских школьников сдали ЕГЭ по истории

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:52:17+03:00

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В Ханты-Мансийске родители старшеклассников сдали ЕГЭ по истории. Подобности сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

- Прохождение школьного экзамена — это судьбоносный этап в жизни каждого человека. Все это делалось для того, чтобы закрепить в сознании ребят более оптимистичное отношение к экзамену в целом для получения максимального качественного результата по итогам его прохождения, - отметил замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов..

Сообщается, что организаторы показали родителям: как проходит регистрация, организуется рассадка участников, обеспечивается информационная безопасность.

Отметим, что сама процедура сдачи проходила строго по правилам.

- В аудиториях было организовано видеонаблюдение, запрещены средства связи, шпаргалки. На работу отводилось полчаса. За это время экзаменуемые должны были выполнить задания с кратким ответом и написать небольшое сочинение, - сообщили организаторы мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU