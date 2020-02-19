Вместо интима югорчанин получил «дырку от бублика»
В Югре за минувшие сутки, 18 февраля, произошло 13 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, югорчане лишились более двух миллионов рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста. Им предлагали защитить банковский счет, купить - продать товар в интернете, получить возврат за мошеннические действия брокерской фирмы, услуги интимного характера или отменить оформление кредита.
Так, 28-летний вартовчанин пытался получить услуги интимного характера в интернете на сайте «xprostitutki-nizhnevartovska.com». Затем ему на телефон позвонил неизвестный. Он ввел в заблуждение мужчину и завладел реквизитами банковской карты. С нее он списал более 17 тысяч рублей.
Полицейские Югры призвали быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.
- По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102, - сообщили стражи порядка.
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ИСТОЧНИК KP.RU