19 Февр. 2020 2020-02-19T11:26:52+03:00

Ветеранам Сургута напомнили, что в аэропорту города они всегда почетные клиенты. Фото аэропорта города.

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Участники Великой Отечественной войны могут в любое время воспользоваться бесплатным обслуживанием в VIP или бизнес зале воздушной гавани Сургута. Об этом напомнила пресс-служба аэропорта.

- В этом году долгожданной великой Победе исполняется 75 лет. Аэропорт Сургута уже 13 лет проводит акцию «Ветеран», отдавая дань бессмертному подвигу наших защитников. Третий год подряд участники Великой Отечественной войны могут пользоваться услугами залов повышенной комфортности не только в праздничные дни, а круглогодично. Расскажите об акции своим родным и близким, - сообщили представители аэропорта.

Отметим, что условия акции распространяются и на сопровождающее лицо, то есть человека, путешествующего с ветераном. Кроме того, бесплатные услуги будут доступны бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания в годы Второй Мировой войны.

По всем возникающим вопросам относительно обслуживания ветеранов можно обратиться по телефону: (3462) 770-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU