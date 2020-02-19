2020-02-19T11:10:08+03:00
Происшествия

Вместо оплаты пассажир порезал ножом таксиста в Сургуте

Пострадавший госпитализрован
Руслан Савинов
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Вместо оплаты пассажир порезал ножом таксиста в СургутеВместо оплаты пассажир порезал ножом таксиста в СургутеФото: pixabay.com
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Пассажир автомобиля в Сургуте порезал водителя ножом вместо оплаты проезда. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

Известно, что случай произошел накануне, 18 февраля, недалеко от кольца ГРЭС:

- Преступник заказал машину через приложение Bla Bla Car в Нижневартовске. Добравшись до Сургута, он отказался платить за проезд, - сообщили источники паблика «К-Информ».

После отказа платить завязалась драка. Сообщается, что злоумышленник нанес несколько ножевых ранений извозчику в грудь и руку. После этого он скрылся. Пострадавшего успели вовремя госпитализировать в травмцентр Сургута.

В данный момент пострадавший находится в сургутской клинической травматологической больнице. Полицейские начали расследование. Вскоре станут известны все обстоятельства инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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