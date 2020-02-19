В Нижневартовске 18-19 марта пройдет форсайт-форум «Нефтегаз-2020. Инновации. Экология. Климат»

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:33:43+03:00

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Нижневартовск. В Нижневартовске 18-19 марта 2020 года состоится форсайт-форум «Нефтегаз-2020. Инновации. Экология. Климат». Мероприятие организовано по инициативе АНО "Союзнефтегазинновации", при поддержке администрации города и крупнейших предприятий нефтегазового комплекса региона.

В рамках форума участники и гости смогут посетить пленарное заседание «Влияние глобальных климатических изменений на развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Экспертное сообщество совместно с представителями органов власти и бизнеса рассмотрит основные критерии развития нефтегазового комплекса Западной Сибири с учетом глобальных процессов, которые происходят с климатом земли в последние десятилетия.

Также деловая программа форсайт-форума предполагает проведение ряда прикладных мероприятий. В частности, круглого стола «Инновационные технологии и оборудование для нефтегазового сектора», конференции «Зеленые технологии и энергоэффективность в ТЭК». На круглом столе «Повышение качества подготовки кадров – как фактор инновационного развития ТЭК» специалисты рассмотрят особенности обеспечения персоналом предприятий нефтегазовой отрасли.

Подробности об участии в форсайт-форуме «Нефтегаз-2020. Инновации. Экология. Климат» можно узнать на официальном сайте.

Генеральные информационные партнеры мероприятия - "Агентство нефтегазовой нформации", "ФедералПресс".

Официальными информационными партнерами выступают «Московский комсомолец Югра», «Московский комсомолец Тюмень», «Новости Югры», ТРК «Сургутинтерновости», «Комсомольская правда Югра».