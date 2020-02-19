Пожарные спасли спящего человека в Междуреченском

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:21:36+03:00

Во сне не чувствуется запах дыма

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Пожарным поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме в Междуреченском. Как отметили в учреждении «Центроспас-Югория», подразделение пожарных прибыло на место ЧП через две минуты после сообщения.

- На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение потолочных перекрытий и чердачного помещения, также внутри дома было сильное задымление. Тушение пожара осуществлялось силами пожарной части по Кондинскому району, - сообщила инженер пожарной части «Центроспас-Югория» Ксения Бакшаева.

Известно, что в задымленной квартире был найден спящий человек. Пожарные перенесли мужчину на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи.

Также были эвакуированы еще три человека. Благодаря слаженной работе огнеборцев удалось быстро локализовать пожар и избежать жертв.

В одной из квартир повреждены потолочное перекрытие и чердак. По данным дознавателей, предполагаемая причина пожара: недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU