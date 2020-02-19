Молодые парламентарии Сургута спасут «Мадонну с младенцем»

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:52:01+03:00

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От инициативной группы сургутян поступила просьба об оказании содействия в вопросе сохранения мозаичного панно «Мадонна с младенцем». Об этом сообщили представители молодежной палаты города.

Данное панно хорошо известно всем жителям Сургута. Оно установлено на фасаде международного аэропорта 40 лет назад.

- Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что Мадонна с младенцем находятся в иллюминаторе самолета. А вы обращали внимание на этот нюанс? Вопрос интересный и важный, включились в работу - будем держать вас в курсе, - сообщили молодые парламентарии Сургута.

Добавим, что автором мозаичного панно является Леонид Полищук – советский и российский художник-монументалист, народный художник России. Художник также является ветераном Великой Отечественной войны и участником парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU