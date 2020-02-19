Стал известен состав жюри фестиваля «Дух огня»

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:20:24+03:00

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Сформировано жюри международного и российского конкурсов, композиторское и актерское жюри фестиваля «Дух огня». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Так, жюри международного конкурса возглавит актриса, сценарист и режиссер из Гонконга Энн Хуэй. В состав жюри также вошли режиссеры Рита Азеведо Гомес из Португалии, бразилец Иван Кардосо, режиссер, художник, специалист в области экспериментального кино из Финляндии Мика Таанила.

- Триумвират режиссеров жюри российского конкурса составили Наталья Меркулова, Павел Руминов и Нигина Сайфуллаева. В составе актерского жюри – Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Егор Корешков, Юрий Шайгарданов. Композиторское жюри возглавит Павел Карманов, - сообщила директор фестиваля Лариса Журавлева.

Также сформирована программа международного конкурса. В нее вошли восемь фильмов режиссеров из Колумбии, Португалии, Франции, Испании, Швецарии и Грузии.

- Кинофестиваль дает жителям Югры возможность приобщиться к профессиональному кино и на равных участвовать в творческих изысканиях, - отметила глава региона Наталья Комарова.

Напомним, что кинофестиваль пройдет в ХМАО с 5 по 9 марта 2020 года. В этом году его темой стали семейные ценности и популяризации института семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU