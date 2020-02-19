2020-02-19T09:06:49+03:00
Происшествия

Уроженца Башкирии задержали с крупной партией «синтетики» в Ханты-Мансийске

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы и штраф
Руслан Савинов
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Уроженца Башкирии задержали с крупной партией «синтетики» в Ханты-МансийскеУроженца Башкирии задержали с крупной партией «синтетики» в Ханты-МансийскеФото: pixabay.com
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Правоохранители утвердили обвинение в отношении уроженца Башкирии по статье «Незаконный сбыт в значительном размере и покушение на незаконный сбыт наркотика в особо крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Следствие установило, что ранее судимый житель города Кумертау в мае 2019 года вступил с неустановленным лицом в сговор. Это было сделано для того, чтобы наладить продажу запрещенных веществ на территории Югры.

На арендованном автомобиле преступник перевез из Свердловской области в ХМАО крупную партию наркотиков: часть из них он распространил в Нягани.

При попытке оборудования очередного тайника – закладки с «синтетикой» в Ханты-Мансийске злоумышленника задержали полицейские. У него изъяли более 650 граммов наркотических средств.

Подозреваемого заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Добавим, что теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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