Уроженца Башкирии задержали с крупной партией «синтетики» в Ханты-Мансийске
Правоохранители утвердили обвинение в отношении уроженца Башкирии по статье «Незаконный сбыт в значительном размере и покушение на незаконный сбыт наркотика в особо крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Следствие установило, что ранее судимый житель города Кумертау в мае 2019 года вступил с неустановленным лицом в сговор. Это было сделано для того, чтобы наладить продажу запрещенных веществ на территории Югры.
На арендованном автомобиле преступник перевез из Свердловской области в ХМАО крупную партию наркотиков: часть из них он распространил в Нягани.
При попытке оборудования очередного тайника – закладки с «синтетикой» в Ханты-Мансийске злоумышленника задержали полицейские. У него изъяли более 650 граммов наркотических средств.
Подозреваемого заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Добавим, что теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом до полумиллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU