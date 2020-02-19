«Хендай Солярис» сбил двух девушек в Сургуте
В Югре за минувшие сутки девять человек получили травмы в семи дорожно-транспортных происшествиях. Как отметили в пресс-службе региональной госавтоинспекции, среди пострадавших двое детей.
Так, в 8:00 на улице 50 лет ВЛКСМ в Сургут 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» допустила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Отмечается, что они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеходы, две 17-летние девушки, получили травмы.
Также известно, что в ХМАО сотрудники госавтоинспекции задержали трех водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, четырех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности.
- Пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, не забывать об опасности так называемых дорожных ловушек и важности использования световозвращающих элементов на одежде в темноте, - напомнили автоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU