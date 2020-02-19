2020-02-19T08:46:19+03:00
Происшествия

«Хендай Солярис» сбил двух девушек в Сургуте

Пострадавшие получили травмы
Руслан Савинов
Поделиться:
«Хендай Солярис» сбил двух девушек в Сургуте«Хендай Солярис» сбил двух девушек в СургутеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки девять человек получили травмы в семи дорожно-транспортных происшествиях. Как отметили в пресс-службе региональной госавтоинспекции, среди пострадавших двое детей.

Так, в 8:00 на улице 50 лет ВЛКСМ в Сургут 46-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» допустила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Отмечается, что они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы, две 17-летние девушки, получили травмы.

Также известно, что в ХМАО сотрудники госавтоинспекции задержали трех водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, четырех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 28 водителей привлечены к ответственности.

- Пешеходам необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, не забывать об опасности так называемых дорожных ловушек и важности использования световозвращающих элементов на одежде в темноте, - напомнили автоинспекторы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые парламентарии Сургута спасут «Мадонну с младенцем»
Стал известен состав жюри фестиваля «Дух огня»
Уроженца Башкирии задержали с крупной партией «синтетики» в Ханты-Мансийске
«Хендай Солярис» сбил двух девушек в Сургуте
Полиция Югры: Самые доверчивые югорчане живут в Нижневартовске
Состоялось торжественное открытие «Нефтяной столицы» в Нижневартовске
Югорские дороги перекрыли из-за метели
В Ханты-Мансийске выберут территории для благоустройства
Погода в Югре 19 февраля: теплее и теплее
Появилась возможность подать заявку на грант главы Сургутского района
Туристы из Нидерландов посетили этностойбище в Нижневартовском районе
Когалымские школьники и студенты научились оказывать первую помощь
Югорчан призвали голосовать за победителей конкурсов в рамках фестиваля «Дух огня»
Ухудшение погоды продолжится в Югре
Югорская епархия отпраздновала пятилетие
В Нижневартовске открылась школа «ЭнерГений»
Пункты консультации мигрантов возобновили работу в Нижневартовске