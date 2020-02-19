Состоялось торжественное открытие «Нефтяной столицы» в Нижневартовске

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:35:00+03:00

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Во дворце искусств Нижневартовска открыли международный научно-практический форум молодежи «Нефтяная столица». Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

Мероприятие проходит в Югре уже третий год. На этот раз оно приурочено сразу к нескольким важным датам: 90 лет со дня образования Югры, 55 лет со дня открытия Самотлорского месторождения, а также добыче 12-миллиардной тонны югорской нефти.

- За прошедшие годы форум «Нефтяная столица» укрепил свой статус в качестве уважаемой международной экспертной и образовательной площадки. В качестве примера приведу отдельные идеи, представленные на конкурсе инновационных проектов форума. например, предложение инженера по охране окружающей среде Марии Зариповой, которая разработала не имеющий аналога механизм утилизации бурового шлама, - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам организаторов, ежегодно к форуму растет интерес. Для участников состоятся круглые столы, сессии и дискуссии с экспертами.

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ИСТОЧНИК KP.RU