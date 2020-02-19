Полиция Югры: Самые доверчивые югорчане живут в Нижневартовске

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:50:28+03:00

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В полиции Нижневартовска обсудили ситуацию с мошенничествами на заседании по профилактике правонарушений. Итоги стали известны от пресс-службы администрации города

- В прошлом году число преступлений, связанных с мошенничеством, увеличилось на 30%. Югра занимает второе место в России по числу таких преступлений. За прошедший год только в Нижневартовске было зарегистрировано 450 случаев мошенничества, – рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств Нижневартовск Олег Кузьмич.

Отмечается, что работу полицейских по привлечению мошенников к ответственности затрудняет то, что многие действуют дистанционно. Большинство преступников находятся в других регионах России.

Известно, что большинство жертв аферистов - пенсионеры. В первую очередь им стражи правопорядка напоминают: не предоставляйте персональные данные и банковские реквизиты незнакомцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU